30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-03'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
0-02'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
0-132'
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-272'
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
2-031'
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Eray Şamdan, Kahire'de düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda 60 kiloda Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek altın madalyaya ulaştı.

30 Kasım 2025 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
 
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan milli karateci, finalde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Eray Şamdan'ın dünya şampiyonluğu, Türk karatesi adına büyük bir gurur kaynağıdır. Finalde sergilediği kararlı ve etkileyici performansla hak ettiği bir zafere imza attı. Kendisi başta olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza da başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
