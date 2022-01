Milli karateci Emre Vefa Göktaş'ın asıl hedefi gönülleri kazanmak

Avrupa şampiyonu milli karateci Emre Vefa Göktaş, olimpiyatlarda madalya kazanmanın her sporcunun hayali olduğunu belirterek, "Ama benim asıl hedefim gönülleri kazanmak." dedi.



Emre Vefa Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan Dünya Karate Şampiyonası, salgın süreci ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve kendisinden oluşan Erkek Kata Milli Takımı'nın bronz madalya aldığını hatırlatan Emre Vefa, "Dubai'de dünya üçüncüsü olduk. Bu, tarihimizde aldığımız ilk madalya. Başarı bizim için daha önce hayaldi. Ağabey ve ablalarımız buralarda yarışırken 'İnşallah bir gün biz de orada oluruz' diye onlara çok özenirdik. Dubai'de aldığımız bronz madalya, 20 yıllık bir emek sonucu kazanıldı. Bunun sonucunda 2 saatlik bir müsabakaya çıktık ve hak ettiğimiz madalyayı aldık. O açıdan çok mutluyum." diye konuştu.



Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan 23 yaşındaki sporcu, babasının karate antrenörü olması dolayısıyla bu sporla küçük yaşta tanıştığını ifade etti.



Ailesinin kendisine çok büyük desteğinin olduğunu anlatan Emre Vefa, şunları kaydetti:



"Babam Akın Göktaş'ın bende katkısı büyük. Bizim için çok emek sarf etti. 2024 Paris Olimpiyatları'na odaklandık. Ben ya da arkadaşlarım fark etmez ama orada olmamız gerek. Madalya alalım gerisi önemli değil. En büyük hayalim madalya ile birlikte gönülleri kazanmak. Hiçbir zaman sadece madalyayı hedeflemedim. İyi bir sporcu, iyi bir karakter sahibi olarak bilinmek isterim. Avrupa şampiyonu olmak, aldığım madalya benim için sadece müsabakalarda kazandığım bir madalya. Ben her zaman karakteri önemsedim, bu anlamda karakterimden ödün vermedim. O şekilde kariyerimi tamamlamak isterim. İnsanların Emre Vefa Göktaş nasıl biriydi dediklerinde, 'İyi biriydi' demeleri benim için yeterli."



"Kazandıkça, başarı geldikçe daha çok hırslanıyoruz"



Emre Vefa, bu yıl Gaziantep'te yapılacak Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na hazırlandığını belirterek, "Kazandıkça, başarı geldikçe daha çok hırslanıyoruz. Gaziantep'teki şampiyonadan madalyalarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.



Her an müsabakaya çıkacakmış gibi hazırlıklarını sürdüklerini aktaran Emre Vefa, sözlerini şöyle tamamladı:



"Salgın sürecinde de çalışmalarımızı sürdürdük. O süreci de avantaja çevirerek çalıştık. Çevrim içi antrenmanlar yaptık. Yeri geldi gece salonları açıp çalıştık. Devletimizin sokağa çıkma kısıtlamalarında bize tanıdığı kolaylıkları iyi değerlendirdik. Federasyonumuz mesela evlerimize minder gönderdi. Bakanlığımız hep yanımızdaydı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ben gidemedim ama arkadaşım Ali Sofuoğlu orada yarıştı ve üçüncü oldu. Kendim kazanmış gibi mutlu oldum. Biz şunu diyoruz, onun aldığı madalyada bizim de payımız var. Bizim aldığımız madalyalarda da arkadaşlarımızın payı var. Bizde daha çok biz olgusu var. Çünkü biz bir ekibiz. Karate dünya sıralamasının ilk 10'unda Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş isimleri var. Bu, bizim için büyük gurur. Bunun mimarları değerli antrenörlerimiz, camiamız. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."









