Milli kaleci Selda Akgöz: 'Play-Off'a ekstra motiveyiz'

Kadın A Milli Takımı Kalecisi Selda Akgöz, Ukrayna ile yapacakları maçlara odaklandıklarını söyledi.



Selda, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk kadın futbolunun çok önemli bir süreçten geçtiğini aktardı.



Türk kadın futbolunun son 4 yılda adeta 15 yıllık gelişim gösterdiğine dikkati çeken Selda, "Son 4 yılda sürekli yukarı giden bir ivme var. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi çok kaliteli bir lig haline geldi. Her takım çok büyük yatırımlar yapıyor. Oyun hızlandı. İki sezondur çok çekişmeli bir lig izliyoruz. Oradaki yükseliş, doğal olarak milli takımlara da etki etti." ifadelerini kullandı.



- "İlk kez Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için play-off oynama biletini kazandık"



UEFA Uluslar C Ligi'nde 6 maçı gol yemeden kayıpsız kapattıklarını anımsatan milli kaleci, şunları kaydetti:



"Orada tüm takımın kendisine olan öz güveni daha da yukarı çıktı. UEFA B Ligi'nde bu öz güvenle mücadele ettik. Çok iyi bir performans sergileyip, Türk kadın futbol tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için play-off oynama biletini kazandık. Şimdi 1. turda Ukrayna ile iki ayaklı çok önemli bir maça çıkacağız. 25 Ekim'de İstanbul Esenler Erok Stadyumu'nda, 29 Ekim'de Moldova'da rakibimizle karşı karşıya geleceğiz. İlk maçın İstanbul'da olması bence çok avantajlı. Taraftarlarımızı mutlaka maça bekliyoruz. Taraftar gücünü, Ukrayna karşısında kullanmak istiyoruz."



Ukrayna'nın savaş nedeniyle zor günlerden geçtiğini aktaran Selda Akgöz, "Zor zamanlara rağmen oyuncularının hepsini Avrupa'ya gönderdiler. Ukrayna iyi bir takım. Ancak biz de çok iyi bir takımız. İskelet kadro, en az 4-5 senedir birbiriyle oynuyor. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Takımdaki arkadaşlık üst düzeyde. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Güzel ülkemiz de zor zamanlardan geçiyor. Artık hepimiz iyi bir şeyler olsun istiyoruz. Biz, Kadın A Milli Takım olarak bunu başarabilmek için ekstra motiveyiz. İnşallah Ukrayna karşısında iki maçta iyi sonuçlar alıp, play-off'ta ikinci tura kalırız." şeklinde görüş belirtti.



