Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, bir süre önce Serdar Eler'in istifasıyla boşalan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Birol Ünsal'ı getirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Birol Ünsal, yardımcı antrenörlüğe de Kıvanç Özcan'ın getirildiği bildirildi.
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Muratpaşa Belediyespor'un da antrenörlüğünü yapan Ünsal, daha önce de A Milli Takım ve Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı'nda görev almıştı.
Yardımcı antrenör Özcan ise Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Polatlı Belediyespor'da görevini sürdürüyor
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Federasyondan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Birol Ünsal, yardımcı antrenörlüğe de Kıvanç Özcan'ın getirildiği bildirildi.
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Muratpaşa Belediyespor'un da antrenörlüğünü yapan Ünsal, daha önce de A Milli Takım ve Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı'nda görev almıştı.
Yardımcı antrenör Özcan ise Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Polatlı Belediyespor'da görevini sürdürüyor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın