Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, bir süre önce Serdar Eler'in istifasıyla boşalan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Birol Ünsal'ı getirdi.Federasyondan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Birol Ünsal, yardımcı antrenörlüğe de Kıvanç Özcan'ın getirildiği bildirildi.Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Muratpaşa Belediyespor'un da antrenörlüğünü yapan Ünsal, daha önce de A Milli Takım ve Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı'nda görev almıştı.Yardımcı antrenör Özcan ise Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Polatlı Belediyespor'da görevini sürdürüyor