  •  
    G.Saray istedi, İtalya yolunda! Resmi teklif...
  •  
    Emre'den Fenerbahçe itirafı; "Ben isterim..."
  •  
    Üç büyük takım istedi, transfer cevabı geldi!..
  •  
    Galatasaray'a sürpriz GOL ve ASİST makinesi
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Milli kadın hentbol takımı yeni antrenörü belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Serdar Eler'in istifasıyla boşalan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Birol Ünsal'ı getirdi.

Kaynak: AA
Milli kadın hentbol takımı yeni antrenörü belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2018 16:10
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, bir süre önce Serdar Eler'in istifasıyla boşalan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Birol Ünsal'ı getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Birol Ünsal, yardımcı antrenörlüğe de Kıvanç Özcan'ın getirildiği bildirildi.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Muratpaşa Belediyespor'un da antrenörlüğünü yapan Ünsal, daha önce de A Milli Takım ve Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı'nda görev almıştı.

Yardımcı antrenör Özcan ise Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Polatlı Belediyespor'da görevini sürdürüyor

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için