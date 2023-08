Milli kadın güreşçiler Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Son yıllarda kazanılan madalyalarla adından söz ettiren kadın milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yeniden tarih yazmak istiyor.



Kadın Milli Güreş Takımı, 16-24 Eylül'de Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın son hazırlık kampını, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıyor.



Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman, AA muhabirine, Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



21 SPORCU HAZIRLANIYOR



Son hazırlık kampını Demirkazık'ta yaptıklarını belirten Kahraman, kampta 21 sporcuyla şampiyonaya hazırlandıklarını aktardı.



Kahraman, kadın güreşinde her zaman söz sahibi bir takım olduklarına işaret ederek, "Türk kadın güreşi, Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. En son Avrupa ikincisi olan bir takımız. İddialı bir takımız. Geçen olimpiyatlarda Yasemin Adar üçüncü olmuştu, aynı zamanda 2 dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu var. İkincilikleri saymıyoruz bile." dedi.



Yasemin Adar'ın sağlık sorunları nedeniyle kampta olmadığını anlatan Kahraman, Adar'ın en kısa zamanda takıma döneceğini bildirdi.



"SIRBİSTAN'DA TARİH YAZACAĞIZ"



Kahraman, takımda Buse Tosun, Evin Demirhan gibi önemli madalyalar kazanmış ve potansiyeli yüksek sporcular bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Biz her müsabakada bir tarih yazan takımız. Bu kamp, bizim için çok önemli. İyi bir çalışma yapıyoruz. Performansımızı en iyi şekilde göstererek Sırbistan'da yine bir tarih yazacağız. Kota maçları öncelikli bizim için. Kota alarak ve Türk milli takımı olarak inşallah hedefimiz altın madalya. Olimpiyatlarda altın madalyamız yok. Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar var. İnşallah hedefimiz de altın madalya."



Kahraman, başarının her zaman ekiple geldiğini vurgulayarak, "Ekip iyiyse başarı da öyle gelir. Kızlarımızın moralleri gayet iyi. Niğde Demirkazık evimiz gibi. Burada çok iyi hazırlanarak başarılı müsabakalara gittik, şampiyon olarak döndük. Biz yine buradan gidip en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz, bayrağımızı göndere çekerek madalyalar alarak ve altın madalya alarak ülkemize döneceğiz." diye konuştu.



"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"



23 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonu, büyükler Avrupa üçüncüsü Nesrin Baş (21) da hazırlıkların çok iyi gittiğini bildirdi.



Çok iyi durumda olduklarını vurgulayan Baş, şöyle konuştu:



"Ablalarımız olimpiyat kotası almak mücadele verecek. Son kampımızı yapıyoruz. İlk defa büyüklerde dünya şampiyonasına katılacağım. Hedefim, 77 kiloda büyükler dünya şampiyonu olmak. Kendimi hazır hissediyorum. Benden küçükler yapıyor, ben neden yapamayayım. Bir de ablalarımı çok örnek alıyorum. Onlarla beraber çalışıyoruz. Bu bizi motive ediyor. İyi şeyler olacak. Buse abla, Evin abla, kota için iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Daha iyisi olacak. Ben de onlar gibi inşallah olurum. Allah nasip ederse hedefim altın madalya."