Milli kadın güreşçiler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda, Kadın Milli Güreşciler 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Organizasyonda kadınlar 65 kiloda Duygu Gen, Avrupa birincisi oldu

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli kadın güreşçiler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı
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15 Haziran 2023 22:19
Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli kadın güreşçiler birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştilen organizasyonda kadınlar 65 kiloda mücadele eden Duygu Gen, organizasyona bağımsız katılan Margarita Salnazarian'ı finalde 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Duygu bu başarısıyla şampiyonada Türkiye adına ilk altın madalyayı aldı.

43 kiloda mücadele eden Yağmur Karabacak ise finalde bağımsız sporcu Aleksandra Berezovskaia'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda ise Nil Aktaş, Polonyalı rakibi Maja Milena Majdanska'yı 7-4 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

 
 
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