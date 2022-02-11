Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya

Milli boksörler Şennur Demir ve Busenaz Sürmeneli, Macaristan'da düzenlenen Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın ve gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2022 23:20
Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı.

Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen organizasyonda +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, final karşılaşmasında Macaristanlı rakibi Reka Hoffman'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli ise 70 kilo final müsabakasında karşılaştığı Brezilyalı rakibi Barbara Santos'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.