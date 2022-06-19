Milli judocuların Hırvatistan kampı sona erdi

Kadın ve erkek judo milli takımlarının 19. Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan'da gerçekleştirdiği ortak kamp sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocuların Hırvatistan kampı sona erdi
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19 Haziran 2022 14:51
Kadın ve erkek judo milli takımlarının Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları öncesi Hırvatistan'da gerçekleştirdiği ortak kamp tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek judokalar, Porec kentinde hazırlık çalışmalarına katıldı.

Bugün sona eren kampın ardından İstanbul'da son hazırlıklarını yapacak milli sporcular, hafta içi organizasyonun yapılacağı Cezayir'e gidecek.

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