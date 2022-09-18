Milli judoculardan Avrupa'da 7 madalya!

Milli judocular, Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nı ülke sıralamasında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyon tamamladı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarını kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk altın, erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ ise gümüş madalya ile noktaladı.



Türkiye genel sıralamada 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyonayı zirvede tamamladı.



Şampiyonada yarın karma takımlar karşılaşmaları yapılacak.





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