Milli judoculardan Avrupa'da 5 madalya!

Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular ilk gün 5 madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da gerçekleşen şampiyonanın ilk gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Kadınlar 48 kiloda Merve Azak ile erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel altın madalya alırken, kadınlar48 kiloda Sıla Ersin gümüş madalyayı boynuna taktı. Kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız ve erkekler 66 kiloda İbrahim Demirel ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.



Şampiyonada yarın kadınlar 63 kiloda Ayten Yeksan ve Habibe Afyonlu, 70 kiloda Fidan Ögel, erkeklerde ise 81 kiloda Musa Şimşek madalya mücadelesi verecek.





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