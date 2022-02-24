Milli judocular, Varşova Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak

Milli judocular, 26-27 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek Varşova Avrupa Açık müsabakalarında mücadele edecek.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul'da kamp çalışmalarını tamamlayan milli sporcularını Polonya'nın başkenti Varşova'ya gittikleri belirtildi.



Varşova'da 34 ülkeden 184 kadın ve 309 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, Türkiye'nin 10'ar erkek ve kadın judocuyla tatamiye çıkacağı aktarıldı.



Kafilede yer alan milli sporcular şöyle:



Kadınlar:



48 kilo: Ebru Şahin, Merve Azak ve Sıla Ersin



52 kilo: Buketnur Karaduman, Yaren Kömürcü



57 kilo: Hasret Bozkurt



63 kilo: Ayten Yeksan



70 kilo: Fidan Ögel, Minel Akdeniz



+78 kilo: Sebile Akbulut.



Erkekler:



60 kilo: Emirhan Karahan, Mihraç Akkuş



66 kilo: Ejder Toktay



73 kilo: Umalt Demirel



81 kilo: Musa Şimşek, Yunus Kılınç



90 kilo: Ö.Kemal Aydın, Can Güzel



100 kilo: Mert Şişmanlar



+100 kilo: Münir Ertuğ.





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