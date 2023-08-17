Milli judocular, Türkiye'yi temsil edecek!

Milli judocuların da madalya mücadelesi yapacağı ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Zagreb Grand Prix'si cuma günü başlayacak.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek organizasyona milli judocular, başantrenör Irakli Uznadze'nin yanı sıra Onur Akgün, Derya Cıbır Zengi ve Şahin Tursak koordinesinde hazırlandı.



Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:



Erkekler: 60 kilo Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş, 66 kilo Muhammed Demirel ve Abdullah Berkin Özcan, 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Umalt Demirel, 81 kilo Vedat Albayrak ve Muhammed Koç, 90 kilo Mihael Zgank, 100 kilo Mert Şişmanlar, +100 kilo Munir Ertuğ



Kadınlar: 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 63 kilo Minel Akdeniz, 70 kilo Fidan Ögel, 78 kilo Kayra Özdemir ve Hilal Öztürk.



