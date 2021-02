Milli judocular Tokyo Olimpiyatları'nda zirveyi hedefliyor

Milli judocular İrem Korkmaz ve Gül Kader Şentürk, İsrail'de 18-20 Şubat'ta düzenlenecek Grand Slam müsabakaları için Kadın Milli Takım Başantrenörü Ercan Çakıroğlu yönetiminde Edirne'de kamp çalışmalarını sürdürüyor.



Salgın döneminde uzun süre evde çalışmak zorunda kalan milli sporcular, hazırlık kamplarıyla form durumlarını her geçen gün yükseltiyor.



Milli judocu İrem Korkmaz, AA muhabirine, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.



Salgın sürecinin tüm sporcuları olduğu gibi kendisini de olumsuz etkilediğini, uzun süre evde çalışmak zorunda kaldığını anlatan İrem Korkmaz, "Çok yoğun bir tempoda olimpiyatlara hazırlanırken organizasyonların iptaliyle büyük bir boşluğa düştük. Evde kaldığımız sürede performansımızın düşmemesi için yoğun çaba gösterdik." diye konuştu.



İstanbul, Erzurum ve Antalya kamplarında tüm eksiklikleri giderdiklerini aktaran milli sporcu, Edirne kampında da güç toplayarak performanslarını en üst seviyeye taşıdıklarını vurguladı.



İrem Korkmaz, performansının şu an çok iyi olduğunu, hayalleri ve hedeflerine ulaşmak için müsabakalarda ellerinden gelenin en iyisini yapacakları söyledi.



2020 Tokyo Olimpiyatları'nda her sporcu gibi kendisinin de altın madalya kazanmak istediğini belirten İrem Korkmaz, "Şimdiye kadar birçok madalya kazandım. Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü oldum. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Akdeniz Oyunları'nda madalyalar kazandım. Şimdi hedefim olimpiyatlar. Gerçekten olimpiyatlara çok iyi hazırlanıyoruz. Kendimi hazır hissediyorum. Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.



- Gül Kader Şentürk: "Olimpiyatlar, sporcuların çıkmak istediği zirvedir"



Milli sporcu Gül Kader Şentürk, olimpiyatların sporcuların çıkmak istediği zirve olduğunu söyledi.



Hazırlık kamplarının çok iyi geçtiğini, olimpiyatlara kadar performanslarını en üst seviyeye çıkartacaklarını kaydeden Gül Kader Şentürk, "Olimpiyatlar, sporcuların çıkmak istediği zirvedir. Benim de hedefim bu zirveye çıkmak. Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak her sporcunun hayalidir. Ben de altın madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.



Salgın döneminin olumsuz etkilerini anlatan Gül Kader Şentürk, evde kaldıkları sürede antrenmanlarına yapabildiği kadar devam ettiğini, kampların başlamasıyla da tekrar eski performansına kavuştuğunu sözlerine ekledi.



Olimpik Judo Kadın Milli Takımı Başantrenörü Ercan Çakıroğlu ise Edirne'de başarılı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.



Kampta çok başarılı sporcuların bulunduğunu anlatan Çakıroğlu, "İrem Korkmaz ve Gül Kader Şentürk, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak. Sporcularımızın form durumu gayet iyi, Allah kaza bela veya sakatlık vermezse iki sporcumuzdan da olimpiyatlarda çok başarılı sonuçlar bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.