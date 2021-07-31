Milli judocular Tokyo 2020'de 21 yıllık madalya hasretini sonlandıramadı

Tokyo 2020'de judoda 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 48 kiloda Gülkader Şentürk, +78 kiloda Kayra Sayit, 90 kiloda Mihael Zgank, 60 kiloda Mihraç Akkuş ve 81 kiloda Vedat Albayrak temsil etti.



Oyunların ilk gününde mücadele eden Gülkader Şentürk, son 32 turunda elenirken, Mihraç Akkuş ise son 16 turunda rakibine yenilerek Tokyo 2020'ye veda etti.



Tokyo 2020'nin üçüncü gününde rakipleriyle mücadeleye çıkan Bilal Çiloğlu ise 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon judocu Shohei Ono'ya yenilerek elenmekten kurtulamadı.



Olimpiyat oyunlarının dördüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Vedat Albayrak da 2016 Rio'da bronz madalya alan dünya şampiyonu Japon sporcu Takanori Nagase'ye son 32 turunda yenilerek elendi.



- Mihael Zgank ve Kayra Sayit madalyayı kaçırdı



Milli judocular Mihael Zgank ile Kayra Sayit, oyunlarda madalya kaçıran sporcular oldu.



Kübalı, ABD'li ve Hollandalı rakiplerini yenerek yarı finale çıkan Mihael Zgank, bu turda Alman Eduard Trippel'e altın skorla yenildi. Zgank bronz madalya mücadelesinde ise Özbek Davlat Bobonov'a kaybetti ve olimpiyatı 5. sırada tamamladı.



Judoda Kayra Sayit de bronz madalyanın ucundan döndü. Oyunların yedinci günündeki ilk tur mücadelesinde Kamerunlu rakibini geçen milli sporcu, ikinci turda Ukraynalı'ya üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon rakibine mağlup olan Kayra Sayit, repesaj maçında ise Fransız rakibine yenildi ve Mihael Zgank gibi 5. olarak oyunlara veda etti.



- 21 yıllık hasret



Milli judocular, olimpiyatlardaki 21 yıllık madalya hasretini Tokyo 2020'de sonlandırma başarısı gösteremedi.



Türkiye judoda son olarak Sydney 2000'de madalya kazanma başarısı gösterdi. Söz konusu oyunlarda 66 kiloda Hüseyin Özkan altın madalyanın sahibi oldu. Özkan ayrıca Türkiye'ye judoda ilk altın madalyayı getiren sporcu unvanını da aldı.



Judoda Türkiye bir madalyayı da Barcelona 1992'de kazandı. Türk kadın sporcuların ilk kez oyunlarda mücadele ettiği oyunlarda Hülya Şenyurt bronz madalyanın sahibi oldu.







