Milli judocular Kovid-19 testine girdi

İstanbul'da kampa girecek milli judocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Milli judocular Kovid-19 testine girdi
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04 Temmuz 2020 17:11
İstanbul'da yarın (5 Temmuz) kampa girecek milli judocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine girdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar kampa girecek olimpik milli takımının, belirlenen kriterler doğrultusunda tek tek test numunesini verdikleri belirtildi.

Test sonuçlarının çıkmasının ardından milli sporcuların, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Cebeci'deki tesislerinde antrenmanlara başlayacakları aktarıldı.



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