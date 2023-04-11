Milli judocular, Dünya Şampiyonası'na Japonya'da hazırlanacak

Olimpik Judo Milli Takımı, Katar'da 7-14 Mayıs'ta düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası öncesi kamp çalışmaları için Japonya'ya hareket etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocular, Dünya Şampiyonası'na Japonya'da hazırlanacak
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11 Nisan 2023 14:11
Olimpik Judo Milli Takımı, Katar'da 7-14 Mayıs'ta düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası öncesi kamp çalışmaları için Japonya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, kadın ve erkek milli judocuların başkent Tokyo'da 27 Nisan'a kadar çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Japonya'daki ortak kampa katılacak milli sporcuların isimleri şöyle:

Kadınlar: Kayra Sayit, Hilal Öztürk, Fidan Ögel ve Hasret Bozkurt.

Erkekler: Salih Yıldız, Muhammed Ali Demirel, Bilal Çiloğlu, Umalt Demirel, Vedat Albayrak, Mihael Zgank ve İbrahim Tataroğlu.

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