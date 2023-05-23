Milli judocular, Avusturya Upper Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Linz şehrinde 25-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Upper Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi 4 kadın ve 7 erkek judocu temsil edecek.



Organizasyonda 75 ülkeden 192'si kadın 469 sporcu mücadele edecek.



Milli takımda şu isimler yer alıyor:



Kadınlar: 48 kilo Gül Kader Şentürk, 57 kilo Hasret Bozkurt, 63 kilo Minel Akdeniz ve Habibe Afyonlu.



Erkekler: 66 kilo İbrahim Demirel, 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kilo Muhammed Mustafa Koç, 90 kilo Ömer Kemal Aydın, 100 kilo Mert Şişmanlar ve +100 kilo İbrahim Tataroğlu.



