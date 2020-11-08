Milli judocular, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası, 9 Kasım Pazartesi günü Hırvatistan'ın Porec kentinde başlayacak.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 14 milli sporcu Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.



23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'na 36 ülkeden 144'ü kadın, 208'i erkek toplam 352 judocunun katılması bekleniyor.



Turnuvada Türk Milli Takımı şu isimlerle yer alacak:



Kadınlar: 48 kilo Hanife Özcan, 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Hasret Bozkurt ve Şeyma Özerler, 63 kilo Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, 78 kilo Semanur Erdoğan, +78 kilo Kübranur Esir



Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır, 73 kilo Halil Çimen, 81 kilo Ahmet Çuhadar, 90 kilo Yunus Kılıç ve Recep Çimen, 100 kilo Furkan Güner



