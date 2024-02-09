Milli judocu Yusuf Çelik'in hedefi bronz madalyaları altın yapmak!

Bugüne kadar 2 dünya ile 3 Avrupa üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki işitme engelli milli judocu Yusuf Çelik'in hedefi, katılacağı Dünya Şampiyonası'nda bu kez altın madalyaya ulaşmak.



İşitme Engelli Judo Milli Takımı sporcusu Yusuf Çelik, judocu babası ve amcasının tavsiyesi üzerine 10 yaşında bu sporla ilgilenmeye başladı.



Bugüne kadar Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra katıldığı dünya şampiyonalarında 2, Avrupa şampiyonalarında da 3 üçüncülük elde eden milli judocunun hedefi, altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmek.



Yusuf Çelik, milli takım teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz eşliğinde nisan ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.



Yusuf Çelik, AA muhabirine, spora erken yaşta başladığını söyledi.



Ailesinin judoyla ilgilendiğini anlatan Yusuf, "Babam ve amcam judocu olduğundan dolayı bu sporu seçtim. İşitme engelliler kategorisinde 2015 yılında yarışmaya başladım. O günden beri var gücümle çalışıyorum." dedi.



Hedefleri bulunduğuna işaret eden Yusuf, "Bu sene gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak, ardından da 2025'te Tokyo'da gerçekleştirilecek olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum. Beni destekleyen kulübüme ve teknik ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Milli sporcu, kampta çalışmaların oldukça iyi gittiğini, Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandığını kaydetti.



