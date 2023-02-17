Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Milli judocu Vedat Albayrak, Tel Aviv Grand Slam turnuvasında 81 kiloda gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
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17 Şubat 2023 22:56
Milli judocu Vedat Albayrak, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında 81 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuvanın ikinci gününde dört milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 81 kiloda rakiplerini yenerek finale çıkan Vedat, altın madalya müsabakasında İsrailli Sagi Muki'yle karşılaştı. Rakibine kaybeden milli sporcu, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel, 81 kiloda ise Muhammet Mustafa Koç ise madalya kazanamadı.

Organizasyonun son gününde yarın 5 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

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