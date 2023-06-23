Milli Judocu Sinem Oruç'tan altın madalya!

Portekiz'de düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Sinem Oruç, altın madalya elde etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Judocu Sinem Oruç'tan altın madalya!
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23 Haziran 2023 22:38
Sinem Oruç, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Odivelas kentinde devam eden organizasyonda Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Hırvat Jana Cvjetko'yu yenerek şampiyon oldu.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi.

Şampiyonada daha önce milli judocular Begümnaz Doğruyol ve Rahime Ercin bronz madalya kazanmıştı.

 
 
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