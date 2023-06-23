Milli Judocu Sinem Oruç'tan altın madalya!

Sinem Oruç, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Odivelas kentinde devam eden organizasyonda Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Hırvat Jana Cvjetko'yu yenerek şampiyon oldu.Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi.Şampiyonada daha önce milli judocular Begümnaz Doğruyol ve Rahime Ercin bronz madalya kazanmıştı.