Milli judocu Salih Yıldız'dan bronz madalya

Milli judocu Salih Yıldız, Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli judocu Salih Yıldız'dan bronz madalya
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18 Ağustos 2023 23:00
Milli judocu Salih Yıldız, Hırvatistan'da düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bugün başlayan organizasyonda ay-yıldızlı sporcu Salih Yıldız, erkekler 60 kilo bronz madalya müsabakasında İsrailli Ariel Shulman ile karşılaştı.

Rakibini yenmeyi başaran Salih Yıldız, bronz madalyanın sahibi oldu.

Zagreb Grand Prix'si, 20 Ağustos'ta sona erecek.

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