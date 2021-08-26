Milli judocu Recep Çiftçi'den bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalya kazandı.

Milli judocu Recep Çiftçi'den bronz madalya
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Recep Çiftçi, Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyasını getirdi.

Milli sporcu, bronz madalya maçında Venezuellalı Marcos Dennis Blanco'yla karşılaştı. Rakibi karşısında 1-0 gerideyken iyi bir oyun ortaya koyan 26 yaşındaki sporcu, müsabakayı ipponla kazandı ve bronz madalya kazandı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salonda takip etti. Kasapoğlu, Recep Çiftçi'yi tebrik eden ilk isim oldu.

Müsabakadan sonra TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Recep Çiftçi, hedefine bir adım yaklaştığını dile getirerek, "Altın madalya için daha verimli çalışacağım. Ülkemiz için güzel bir madalya aldım. Buraya gelmeden önce hedefim vardı. İki aylık çocuğum var, onunla vakit geçiremedim. Önce bayrağımız, sonra çocuğum için yarışacağıma söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Milletimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Şu an ülkeme madalya kazandırdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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