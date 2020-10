Milli judocu Kayra Sayit: 'Olimpiyatlarda her sıklette madalya alma şansımız yüksek'

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde düzenlenen ilk uluslararası judo turnuvası Budapeşte Grand Slam'de Türkiye'ye kadınlar +78 kiloda altın madalya kazandıran Kayra Sayit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kayra Sayit, Kovid-19 salgınının başlangıcında ilk 3 ay judo müsabakaları yapamadıklarını belirterek, "Söz konusu 3 ay kendimiz çalıştık. Ardından haziranda Kovid-19 testlerimizi olup İstanbul'da adaptasyon kampına girdik. Sonrasında Erzurum Palandöken Dağı'nda yükseklik kondisyon kampında çalıştık. Daha sonra Antalya'da birçok ülkeden judocularla beraber ortak çalışma kampına girdik. Çok yoğun ve güzel antrenmanlarla turnuvalara hazırlandık." diye konuştu.



Budapeşte Grand Slam öncesi 3 uzun kamp yaptıklarını belirten Kayra Sayit, turnuvadan döndükten sonra da hemen Antalya'da kampa girerek Avrupa Şampiyonası'na hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Milli sporcu, "Çalışma sistemimizi biraz değiştirdik. Pandeminin ilk 3 ayındaki süreçte vücudumun toparlanmasına daha fazla dikkat ettim. Takımımız ve ekibimiz bu süreçte çok akıllıca davranarak beni psikolojik ve öz güven olarak daha iyi hazırladı. Bu daha başlangıç, büyük hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.



- "İstiklal Marşı'mızı okutmak çok güzel bir duyguydu"



Profesyonel ve kaliteli bir ekiple çalıştıklarını dile getiren Kayra Sayit, Budapeşte'de finaldeki rakibi Tunuslu Nihel Cheikh Rouhou ve öncesinde diğer rakipleriyle yaptığı maçlara ilişkin, "Birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz, ilk kez maç yapmadık. Bütün maçlarımız taktiksel geçti çünkü birbirimizi iyi bilen rakipleriz. Maça çıkmadan önce de kendimi çok iyi hissediyordum." değerlendirmesinde bulundu.



Kayra Sayit, final maçında Rouhou'yu altın skorda ipponla (3 shido) yenmesini, "İkimiz de taktik maçı yaptık, daha iyi taktik yapan kazandı." şeklinde yorumladı.



Podyumun en üst basamağında yer almak, Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmakla ilgili düşüncelerini de milli judocu, "Pandemi nedeniyle 8 aylık bir aranın ardından podyuma altın madalya kazanarak çıkmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak benim için çok güzel bir duyguydu, ifade etmekte zorlandığım duygulardı." şeklinde açıkladı.



- "Olimpiyatlarda her sıklette madalya alma şansımız yüksek"



Kayra Sayit, "Şu an Antalya'da Avrupa Şampiyonası hazırlık kampındayız. Bu turnuvada (Budapeşte Grand Slam) kendimizi görmüş olduk, aynı başarıyı takım halinde tekrarlayacağımıza inanıyorum. Aralık ayında Zagreb Grand Prix ve peşinden dünya sıralamasında ilk 15'in katıldığı 'World Master' turnuvası var. Bu turnuvalara çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz, bu şampiyonalardan da altın madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hedefiniz nedir ve Türk judosu için bu olimpiyatları nasıl görüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine de Kayra Sayit, şöyle değerlendirme yaptı:



"Birbirinden farklı özelliklere ve yeteneklere sahip bir takımımız var. Başımızda tecrübeli, kendilerini kanıtlamış antrenörlerimiz var. Bizi her zaman destekleyen, judonun içinden gelen federasyon başkanımız Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız var. Bu çalışma programı ve disiplinle gidersek olimpiyatlarda her sıklette madalya alma şansımız yüksek. Gönlümüzden geçen bu madalyanın rengi altın olsun."