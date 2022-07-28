Milli judocu İbrahim Demirel'den altın madalya

Milli judocu İbrahim Demirel, Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) 66 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ümit milli judocu İbrahim Demirel, çeyrek finalde Alman Krystian Liwocha'yı, yarı finalde ise Azerbaycanlı Eltaj Yusifli'yi yenmeyi başardı.



Final karşılaşmasında da Sloven Tobias Furst Crtanec'i ipponla yenen ay-yıldızlı sporcu, altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı.



EYOF judo karşılaşmalarında bugün kadınlar 70 kiloda Ecem Baysuğ, erkekler 81 kiloda Mertcan Kömpe ve 90 kiloda Mevlüt Öztaş tatamiye çıkacak.





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