Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya

Milli judocu Hilal Öztürk, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hilal Öztürk, +78 kilonun çeyrek finalinde Ukraynalı Khrystyna Homan, yarı finalinde de Hırvat Helena Vukovic'i yenerek finale yükseldi.
Finalde Japon Ruri Takahashi'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hilal Öztürk, +78 kilonun çeyrek finalinde Ukraynalı Khrystyna Homan, yarı finalinde de Hırvat Helena Vukovic'i yenerek finale yükseldi.
Finalde Japon Ruri Takahashi'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalya kazandı.