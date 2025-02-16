Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya

Milli judocu Hilal Öztürk, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya
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16 Şubat 2025 23:35
 Milli judocu Hilal Öztürk, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hilal Öztürk, +78 kilonun çeyrek finalinde Ukraynalı Khrystyna Homan, yarı finalinde de Hırvat Helena Vukovic'i yenerek finale yükseldi.

Finalde Japon Ruri Takahashi'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalya kazandı.

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