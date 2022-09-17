Milli judocu Hilal Öztürk'ten altın madalya

Milli judocu Hilal Öztürk, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu Hilal Öztürk'ten altın madalya
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17 Eylül 2022 20:34
Milli judocu Hilal Öztürk, Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da devam eden şampiyonada ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +78 kiloda ay-yıldızlı judocu Hilal Öztürk, finalde mücadele etti.

Final müsabakasında İtalyan Asya Tavano ile karşılaşan Hilal Öztürk, rakibini ipponla yenerek altın madalya kazandı.

 

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