Milli judocu Hilal Öztürk'ten altın madalya

Milli judocu Hilal Öztürk, Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da devam eden şampiyonada ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +78 kiloda ay-yıldızlı judocu Hilal Öztürk, finalde mücadele etti.



Final müsabakasında İtalyan Asya Tavano ile karşılaşan Hilal Öztürk, rakibini ipponla yenerek altın madalya kazandı.









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