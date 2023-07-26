Milli judocu Begümnaz Doğruyol, EYOF'ta gümüş madalya kazandı

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli judocu Begümnaz Doğruyol, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu Begümnaz Doğruyol, EYOF'ta gümüş madalya kazandı
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26 Temmuz 2023 14:35
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli judocu Begümnaz Doğruyol, gümüş madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden organizasyonda, -44 kiloda ay-yıldızlı sporculardan Begümnaz Doğruyol tatamiye çıktı.

Milli genç judocu Begümnaz, final müsabakasında İspanya'dan Marta Beorlegui Oses'e mağlup olarak gümüş madalya aldı.

 
 
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