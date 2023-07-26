Milli judocu Begümnaz Doğruyol, EYOF'ta gümüş madalya kazandı

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli judocu Begümnaz Doğruyol, gümüş madalya kazanmayı başardı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden organizasyonda, -44 kiloda ay-yıldızlı sporculardan Begümnaz Doğruyol tatamiye çıktı.
Milli genç judocu Begümnaz, final müsabakasında İspanya'dan Marta Beorlegui Oses'e mağlup olarak gümüş madalya aldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden organizasyonda, -44 kiloda ay-yıldızlı sporculardan Begümnaz Doğruyol tatamiye çıktı.
Milli genç judocu Begümnaz, final müsabakasında İspanya'dan Marta Beorlegui Oses'e mağlup olarak gümüş madalya aldı.