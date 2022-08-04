Milli hentbolculardan İran'a büyük fark

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İran'ı 37-22 mağlup etti.



Ay-yıldızlı ekip, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda İran ile oynadığı özel müsabakayı 37-22 üstün tamamladı.



Milliler, İslami Dayanışma Oyunları'nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. B Grubu'nda ise Kamerun, Afganistan, İran ve Azerbaycan mücadele edecek.



Milli takım ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak.





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