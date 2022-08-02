Milli hentbolcular, Konya'da ilk antrenmanlarını yaptı

Konya'da, 9-18 Ağustos'ta tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımları, Konya'da ilk antrenmanlarını yaptılar.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler antrenmanlarını maçların da oynanacağı Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yaptı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.
Milliler ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak. 9 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak olan milliler, 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te de Özbekistan ile mücadele edecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı ise İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. Milliler gruptaki ilk maçını 8 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te İran ile, ikinci maçını da 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile yapacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler antrenmanlarını maçların da oynanacağı Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yaptı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.
Milliler ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak. 9 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak olan milliler, 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te de Özbekistan ile mücadele edecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı ise İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. Milliler gruptaki ilk maçını 8 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te İran ile, ikinci maçını da 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile yapacak.
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