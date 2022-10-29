Milli hentbolcular iddialı; 'Hedef Avrupa Şampiyonası'

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, oyuncularına çok güvendiğini belirterek, "Öncelikli hedefimiz Avrupa, ardından dünya şampiyonasına katılmak. Bunu başaracak potansiyele sahibiz." dedi.



A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda Büyük Britanya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan başantrenör Costica Buceschi, Büyük Britanya ile 5-6 Kasım'da iki önemli maç oynayacaklarını belirtti.



Tur atlamaları halinde play-off'a yükseleceklerini aktaran Buceschi, "Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonasına katılmak. Bunun için ilk adım Büyük Britanya ile oynayacağımız 2 maç. Sonrasında ise play-off'u geçme hedefimiz var." diye konuştu.



Buceschi, rakipleri hakkında bilgi topladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Rakibimiz en son resmi maçlarını 2018'de oynamış. Bunun çok fazla sorun yaratmayacağını düşünüyorum, dolayısıyla tüm oyuncularıma şans vereceğim. Oyuncularıma güveniyorum. Başarı için önce inanmak, sonra da çok çalışmak gerekir. Öncelikli hedefimiz Avrupa, ardından dünya şampiyonasına katılmak. Bunu başaracak potansiyele sahibiz."



"Kongo ile 2 dostluk maçı yapacağız"



Buceschi, Büyük Britanya maçları için 24 Ekim'den beri kampta olduklarını hatırlatarak, "Kampta 22 kişilik kadroda ilk defa milli formayı giyecek oyuncularımız da var. Çünkü gelecekte elimizde nasıl oyuncular olacak görmek istedim. Önümüzdeki hafta Kongo ile iki dostluk maçı yapacağız. Bu maçlarda genç oyuncularımızı görme şansımız olacak. Bizim sistemimize ne kadar ayak uyduruyorlar bunu tespit edip asıl kadroyu belirlemiş olacağız." ifadelerini kullandı.



Elif Sıla Aydın: "Saha avantajını kullanıp galip gelmek istiyoruz"



Sol kanat oyuncularından Elif Sıla Aydın ise Büyük Britanya'ya karşı oynayacakları 2 maçı da kazanacaklarına inandığını söyledi.



26 yaşındaki Konyaaltı Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Elif Sıla, şunları kaydetti:



"Kampımız başladı, hazırlıklarımız sürüyor. Büyük Britanya ile iki maçımızı da seyircimizin önünde oynuyoruz. Saha avantajını kullanıp galip gelmek istiyoruz. Hentbol zeka ve yetenek gerektiren bir branş. Turu geçeceğimize inanıyorum. 15 yaşımdan beri milli formaya hizmet ediyorum. Daha önce hiç olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonası görmedik. En büyük hayalim bu şampiyonlukları milli takım bünyesindeyken yaşamak. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Daha sıkı ve sistemli çalışırsak başaracağımıza inanıyorum. Seyircilerimizin desteğini bekliyoruz."



A Milli Takım, THF Spor Kompleksi'nde Büyük Britanya ile ilk maçı 5 Kasım Cumartesi, ikinci müsabakayı 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Milliler, tur atlaması halinde play-off'a yükselecek.





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