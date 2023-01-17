Milli hentbolcu, Makedonya'ya transfer oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Eray Karakoç, Kuzey Makedonya'nın GRK Ohrid takımına transfer oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, orta oyun kurucu mevkisinde oynayan 2001 doğumlu milli hentbolcu Eray Karakoç, Trabzon Büyükşehir forması altında ligin ilk yarısında 11 maçta 30 gol kaydetti.



Eray Karakoç, A Milli Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve 5. İslami Dayanışma oyunlarında ikinci olan kadrosunda yer aldı.



Milli hentbolcü Halil İbrahim Öztürk'ün de forma giydiği GRK Ohrid takımı ligin ilk aşamasını 4. sırada tamamlayarak, 12 Şubat'ta oynanmaya başlanacak 8 takımlı play-off grubunda mücadele edecek.





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