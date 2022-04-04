Milli hentbolcu İskit, Thüringer-Bad Wildungen maçının en skoreri oldu!

Milli hentbolcu Aslı İskit, 13 golle Thüringer-Bad Wildungen maçının en skorer ismi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli hentbolcu İskit, Thüringer-Bad Wildungen maçının en skoreri oldu!
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04 Nisan 2022 20:54
Almanya'nın Thüringer takımında forma giyen milli hentbolcu Aslı İskit, HSG Bad Wildungen Vipers'i 34-27 yendikleri maçta attığı 13 golle maçın en skorer ismi oldu.

Aslı İskit, 13 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Aslı'nın 2020'den bu yana sol oyun kurucu olarak forma giydiği Thüringer takımı, Bundesliga Kadınlar Hentbol Ligi'nde 4. sırada bulunuyor.

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