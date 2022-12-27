Milli hentbolcu Görkem, Bundesliga 1'de oynamak istiyor

A Milli Takım formasını 16 yaşından beri giyen milli hentbolcu Görkem Biçer, kariyerini Almanya'daki en üst düzey hentbol ligi Bundesliga'da sürdürmek istiyor.



Almanya 2. Ligi'nde (Bundesliga 2) Grosswallstadt forması giyen 23 yaşındaki milli hentbolcu Görkem Biçer, AA muhabirine hedeflerini anlattı.



İlkokulda hentbola başladığını anlatan Ankaralı Görkem Biçer, yakan top adlı oyunu oynarken keşfedildiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Yakan top oynuyorduk, topu tek elimle atmıştım. Solak olduğum için okul müdürümüzün dikkatini çekmişim, beni çağırdı. İlk hentbol antrenörüm ve beden eğitimi öğretmenim İlknur Kurtuluş'a seslendi, 'Hocam gördüğünüz kişi Görkem ve solak'. Hocam bana eğilerek hayatımı değiştirecek soruyu sordu, 'Hentbol oynamak ister misin?'. Kararsızdım çünkü hentbolun ne olduğunu bilmiyordum bile. Cevabım, 'Anneme sormam gerekiyor' oldu ve kendimi hentbol salonlarında buldum."



Başarılı ay yıldızlı hentbolcu, hentbola başladığı ilk yıllarda yağmurlu günlerde dahi asfaltta antrenman yaptıklarını anlatarak, "9 yaşımda kendimden 2 yaş büyükler ile oynayıp, onlarla deplasmanlara gidiyordum." dedi.



Sporla tanışmasının hayatını çok pozitif etkilediğini, aksi takdirde kötü alışkanlıklar edinebilme ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Görkem, "Hep çalışarak iyi sporcu olmak istedim." diye konuştu.



Bursa'da lise birinci sınıfta okurken unutamadığı bir olay yaşadığını ifade eden Görkem, şunları söyledi:



"Okul maçlarında Türkiye şampiyonasına gidilecekti ve antrenör, 'Görkem, kötü oynuyor, onu düşünmüyoruz' diyerek, ters elli sağ kanat götürmüşlerdi. Gariptir ki o sözlerden sonra Ankara İl Özel İdare'ye transfer olup, bir yıl sonrasında da A Milli Takıma davet almıştım."



- "Avrupa hayalden öte bir hedefe dönüşmüştü, ona göre adımlarımı atıyordum"



Her zaman en iyi olabilmek ve Türkiye'yi temsil etmek için çalıştığını belirten Görkem, şöyle devam etti:



"En özel anlarımdan birisi de Ramazan Döne hayranıydım. Küçükken evde duvarlara şut atıp 'Ramazan Döne' olacağım deyip sonrasında A Milli Takım'da aynı formayı terletmek güzeldi. Kampta İlk selamlaşmamız ise beni bir hayli heyecanlandırmıştı."



Hentbol kariyerini Avrupa'da devam etmeyi hedeflediğini anlatan Görkem, "Avrupa'da oynayan ülkemizi hala yurt dışında temsil eden Yunus Özmusul ile çok görüştüm. Avrupa oynamak benim için hayalden öte bir hedefe dönüşmüştü. Ona göre adımlarımı atıyordum ve istediğim yere ilk adımımı attım. Şimdiki hedefim Bundesliga 1'de oynamak ve kalıcı olmak" şeklinde hedefini anlattı.





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