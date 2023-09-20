Milli halterciye 8 yıllık ceza

Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli halterciye 8 yıllık ceza
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20 Eylül 2023 00:05
Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

Batu Han, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu.

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