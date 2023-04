Milli haltercilerin hedefi Avrupa'da madalya!

Kadın ve erkek milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'ndan en az 6'şar madalya ile döneceklerine inanıyor.



Kadın Milli Takımı Antrenörü Ferhat Coşkun ile Erkek Milli Takımı Antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu, 14-22 Nisan tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde yaptıkları son kampı, AA muhabirine değerlendirdi.



Konya'daki kampta şampiyona hazırlıklarını tamamlayan kadın milli haltercilerin antrenörü Coşkun, Avrupa Şampiyonası'na 10 sporcuyla katılacaklarını belirterek, "Avrupa'ya çok iyi hazırlandık, hemen her sporcumuzdan madalya bekliyoruz fakat en kötü halde bile 6 sporcumuzun madalya alacağından eminiz. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'na 10 kadın milli sporcumuz ile gitmiştik, 8'i ile madalya kazanmıştık. Bu sene biraz daha sıkıntılı çünkü 2024 Paris Olimpiyatları için kota puanı verilecek o yüzden yoğun geçecek." diye konuştu.



Kadın milli haltercilerin şu anki performanslarından memnun olduklarını dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:



"45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun var. Cansu Bektaş'tan altın madalya bekliyoruz. Gamze de gümüş ya da bronz alabilir. Olimpik sıklet 49 kiloda ise Duygu Alıcı, Pelinsu Bayav var, bunların da ilk üçte madalya sıralamasında yer alacaklarına inanıyoruz. 64 kiloda Nuray Güngör ve Aysel Özkan var, yine bu iki sporcumuzdan da madalya bekliyoruz. 81 kiloda Dilara Narin, Sara Yenigün var, bu sporcularımızdan da ilk üçte madalya bekliyoruz. +87 kiloda Melike Günal ve Tuana Süren de çok güzel çalıştı, bu sporcularımızın da ilk üçte yer alarak kürsüye çıkmalarını umuyoruz."



"En fazla sayıda kota alarak olimpiyatlara gitmeye çalışacağız"



Ferhat Coşkun, 2024 Paris Olimpiyatları için alacakları kota puanını daha çok önemsediklerini de kaydederek, "Kota müsabakalarımız Şubat 2024'te Antalya'da Türkiye'mizin ev sahipliğinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda son bulacak. O zamana kadar kota için puan biriktireceğiz, şu anda kota kazanma mücadelesi devam ediyor. Ona göre dünya sıralamasında yer almaya çalışacağız. Hali hazırda hiçbir ülkenin kota sıralaması belli değil." ifadelerini kullandı.



Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 8 Haziran'da Küba'da Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF) düzenleyeceği Grand Prix turnuvasına katılacaklarını, bu turnuvanın da olimpiyatlar için kota puanı verdiğini aktaran Coşkun, "Arkasından Suudi Arabistan'da Dünya Şampiyonası var, o da kota müsabakası, yine aralık ayında Katar'da IWF'nin düzenleyeceği Grand Prix var, burada da puan toplamamız gerekiyor. Son olarak da Şubat 2024'te bizim ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası'na da girip en fazla sayıda kota alarak olimpiyatlara gitmeye çalışacağız." diye konuştu.



"2024 Paris Olimpiyatları'na kota kazanabilecek sporcular için net bir şey söylemem şu anda mümkün değil" diyen Coşkun, "Kadınlarda en az 2 sporcu kotasını alırız diye düşünüyoruz. Nuray Güngör ve Dilara Narin'den ümitliyiz. Zaten olimpiyatlarda kota sınırlaması 4 kadın, 4 erkek, en fazla kotayı almaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



Erkek milli halterciler antrenörü Kuşçuoğlu: "Sporcularımızın hepsi iyi durumda"



Çorum'da yaptıkları kamp ile Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan erkek milli haltercilerin antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu ise "Ankara'da 20 Ocak'ta milli takım kampına başladık daha sonra Çorum'da ikinci kampımıza devam ettik. Şu an sporcularımız hazır, bu Avrupa Şampiyonası olimpiyatlar için kota müsabakası gibi bizim için bu yüzden önemli, 6 sporcumuzdan garanti madalya bekliyoruz ama diğer üç sporcumuz da madalya kazanabilir." diye konuştu.



Milli haltercileri tek tek değerlendiren Kuşçuoğlu, "55 kiloda Muammer Şahin, 61 kiloda en genç sporcumuz Mustafa Eliş yarışacak. 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç yarışacak. 81 kiloda Batuhan Yüksel, 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, 109 kiloda ise Onur Demirci sahneye çıkacak. Ankara'da birinci kampta daha çok güce ve tekniğe dayalı antrenmanlar yaptık, çocuklarda ön gelişmeyi sağladık. İkinci kampımızda ise müsabakaya yönelik çalışmamızı yaptık şu an için sporcularımızın hepsi iyi durumda." ifadelerini kullandı.



Ay-yıldızlı sporculardan Kaan, Ferdi ve Muhammed Furkan'dan altın madalya beklediğini dile getiren Kuşçuoğlu, "Yusuf Fehmi de bir sürpriz yapabilir. Şu an kota sıralamasında Muhammed Furkan görünüyor ama kota alan sporcu sayımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Özellikle genç sporcumuz Mustafa Eliş ve Yusuf Fehmi'den de kota bekliyoruz. Ermenistan'daki şampiyonada Muhammed Furkan ile Yusuf Fehmi aynı kiloda birbirlerine rakip oluyor. Avrupa'dan sonra Küba'da olimpik kota müsabakasına gideceğiz. Daha sonra Suudi Arabistan'da eylül ayında Dünya Şampiyonası en önemli müsabakamız olacak." açıklamasında bulundu.





