Milli haltercilerden 2 altın madalya

Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada Milli halterciler Tuğba Kılıç ve Meryem Naz Baran, altın madalya kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli haltercilerden 2 altın madalya
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22 Ekim 2023 00:23
Milli halterciler Tuğba Kılıç ile Meryem Naz Baran, Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takım sporcuları Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Open Bosna Kupası'nda mücadele ediyor. Organizasyonun ilk gününde kadınlar 59 kiloda Tuğba Kılıç ve 55 kiloda Meryem Naz Baran şampiyon oldular." ifadeleri yer aldı.

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