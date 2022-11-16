Milli haltercilerden 15 madalya

2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın ilk gününde milli sporcular, 8'i altın toplam 15 madalya kazanma başarısını gösterdiler.Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Pursaklar Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda kadınlarda milli sporcu Pelinsu Bayav, 49 kiloda şampiyon oldu. Pelinsu, koparmada 77 kiloluk derecesiyle altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya kazandı. Milli sporcu, toplamda 165 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.Kadınlar 59 kiloda yarışan Cansel Özkan, koparmada 84 kilo, silkmede 95 kilo ve toplamda elde ettiği 179 kilo ile üç gümüş madalya aldı.Erkekler 61 kiloda mücadele eden Ramazan Kara, koparmada 115 kilo, silkmede 137 kilo, toplamda da 252 kiloluk derecesiyle üç altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı.67 kiloda yarışan milli sporcu Kaan Kahriman da koparmada 136 kilo ile altın, silkmede 157 kilo ile gümüş, toplamda da 293 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı.Bu kiloda mücadele eden diğer sporcu Ferdi Hardal, koparmada 125 kilo ile bronz, silkmede 157 kilo ile altın, toplamda ise 282 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.Milliler, böylece organizasyonun ilk gününde 8 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.16 ülkeden 72 sporcunun mücadele ettiği turnuva yarın sona erecek.