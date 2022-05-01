Milli halterciler, Yunanistan'da sahneye çıkacak

Genç milli halterciler, Yunanistan'da pazartesi başlayacak Gençler Dünya Halter Şampiyonası için bu ülkeye gitti.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya gör, organizasyon, Girit adasında 2-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Şampiyonada milli halterciler, Cansu Bektaş, Gamze Altun, Cansel Özkan, Aysel Özkan, Hasan Fehmi Güneş, Mustafa Erdoğan, Hakan Şükrü Kurnaz, Kaan Kahriman, Ertuğrul Seçkin Türkiye adına sahneye çıkacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, genç sporcuların tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Burada mücadele edecek olan sporcularımızın hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ