Milli Halterciler'den 47 madalya

Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular, 23 altın, 15 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 47 madalya elde etti.

01-10 Temmuz tarihleri arasında Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular büyük bir başarı elde etti. Türkiye, bu organizasyonda 23 altın, 15 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 47 madalya kazandı. Milli sporculardan Tuana Süren ve Yağmur Melek Şahin, yıldızlarda koparma, silkme ve toplamada elde ettikleri derecelerle yeni Avrupa rekorlarının sahibi oldu.

Türk halterinin altyapısının iyi bir seviyede olduğunu dile getiren Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Öncelikle kazanılan tüm madalyalarda emeği olan antrenörlerimize, kulüplerimize, sporcularımıza ve onların ailelerine teşekkür ediyorum. Türk halteri olarak iyi sonuçlar almaya devam ediyoruz. Yıldızlar düzeyinde özellikle altın madalya sayımızın çok olması bizleri çok sevindiriyor. Biz federasyon olarak sporcularımızın başarısı için elimizden geleni yapmaktayız. Bize destek olan bakanlığımıza, spor teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.