Milli halterciden Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli halterci Muhammet Emin Burun'dan Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli halterciden Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya
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23 Kasım 2023 14:37
Milli halterci Muhammet Emin Burun, Meksika'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guadalajara şehrinde organize edilen şampiyonada ay-yıldızlı genç sporcu Muhammet Emin Burun, koparmada 161 kiloluk derecesiyle üçüncü oldu.

Silkmede 192 kiloluk derecesiyle altıncı sırada yer alan milli halterci, toplamda ise 353 kilo ile dördüncü olarak mücadelesini tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, bronz madalya alan milli sporcuyu, antrenörlerini ve kulübünü tebrik etti.

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