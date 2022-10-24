Milli halterciden 3 madalya birden

Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Onur Demirci, 1 altın ile 2 gümüş madalya elde etti.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde devam eden şampiyonada 109 kilo genç erkekler kategorisinde yarışan milli halterci Onur Demirci, koparmada 163 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.



Silkmede 196 kiloluk kaydırışıyla gümüş madalya alan Onur, toplamda da 359 kiloluk derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.





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