Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu

Erkekler 73 kiloda yarışan Yusuf Fehmi, 194 kiloluk kaldırışıyla silkmede Avrupa rekoru kırdı. Aynı siklette podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek ise silkmede gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu
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16 Nisan 2025 18:45
Son güncelleme 16 Nisan 2025 18:48
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, toplamda altın madalya kazandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 73 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

Koparmada 154 kiloyla gümüş madalyaya uzanan Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toplam 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Koparmadaki 3 hakkında da başarısız olan Muhammed Furkan ise silkmede 192 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

 
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