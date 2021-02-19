Milli halterci Tuğçe Boynueğri'nin zorluklarla dolu hikayesi

Zorluklar içinde başladığı halterde önemli başarılara imza atan milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir dereceyle altın madalya kazanarak Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyor.Rusya'nın başkenti Moskova'da nisan ayında düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum'daki kampta sürdüren Tuğçe Boynueğri, AA muhabirine açıklamada bulundu.Haltere 6. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin teşviki ve halter antrenörlerinin seçmeleri sonucunda başladığını belirten Tuğçe Boynueğri, "Halen Kahramankazan Belediyespor Kulübünde antrenörlük yapan Orhan Boltürk hocamın da kabul etmesi ve teşvik etmesiyle haltere devam ettim. 12 yaşında minikler grubunda başladım." diye konuştu.Ailesinin çok zor şartlarda geçim mücadelesi verdiğini kaydeden Tuğçe Boynueğri," ifadelerini kullandı.Milli halterci, her türlü zorluğa karşın ailesi ve milleti adına madalyalar kazanabilmek için çok çalıştığını dile getirdi.Haltere başlamaması yönünde bazı tanıdıklarının olumsuz görüşlerinin olduğunu aktaran Tuğçe Boynueğri, "" diye konuştu.Ay-yıldızlı sporcu, "İlk kez milli formayla 2014'te boy gösterdim. Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar aldım. 2018'de Özbekistan'da Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. 2019'da ise 23 yaş altında Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonrasında Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda ikinciliğim var." ifadelerini kullandı.Kahramankazan Belediyespor Kulübünün sporcusu Tuğçe Boynueğri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bireysel olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Şu an Çorum'da büyükler Avrupa kampındayım, aralık ayından beri bu kamptayız, günde iki kez üçer saatten altı saat antrenman yapıyoruz. Rusya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Bu süreçte Konya'da ilk kampımızı yaptık, burada ikinci kamptayız."Olimpiyat hedeflerine ilişkin milli halterci, "" değerlendirmesinde bulundu.Atletizmde gülleci olarak spora devam etmesi yönünde ısrarcı olunduğunu anlatan Tuğçe Boynueğri, "" diye konuştu.Tuğçe Boynueğri, bir yandan da eğitimine devam ettiğini belirterek, bu sene üniversite sınavlarına gireceğini, Gençlik ve Spor Bakanlığının milli sporculara yönelik vakıf üniversiteleriyle yaptığı yüzde yüz burslu okuyabilme anlaşmasından da yararlanmak istediğini söyledi.Milli sporcu, "" ifadelerini kullandı.Tuğçe Boynueğri'yi ilkokulda keşfeden antrenörü Orhan Boltürk, "12 yıl önce Sincan'daki okulda seçmeler yaparken Tuğçe de geldi, 'Ben de sizinle halter yapacağım.' dedi, o zaman hemen gittik ailesiyle tanıştık, ailesi de 'Kızımız yapar.' dedi. Ailesinin durumunu gördüğümüzde bu kıza sahip çıkılması gerektiğini düşündük. Çünkü baktık annesi engelli, babası günübirlik çalışan biri, bir de kardeşi var." diye konuştu.Daha sonra halter için Tuğçe'yi denediklerini fakat vücut yapısının haltere uygun olmadığını gördüklerini, ancak Tuğçe'nin azimle çalışarak başarılı olduğunu belirten Boltürk, şunları paylaştı:Kahramankazan Belediyespor Kulübü Antrenörü Boltürk, "Atletizmde de başarılı olurdu ama o halteri tercih etti. Tuğçe'yi önce bulduk, ondan sonra da sahip çıktık." diyerek konuşmasını tamamladı.