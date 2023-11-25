Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine milli halterci Nurcan Taylan getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
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25 Kasım 2023 13:39
Olimpiyat şampiyonu milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine Nurcan Taylan getirildi.

Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Nurcan Taylan, halterde 2004 Atina Olimpiyatları'nda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.

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