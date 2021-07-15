Milli halterci Nuray Levent, oyunları 9. sırada tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde halterde, kadınlar 64 kilo A Grubu mücadelesinde Nuray Levent 9. oldu.



Tokyo Uluslararası Forum'da yapılan müsabakalarda Nuray koparmadaki ilk hakkında 97 kilo kaldırdı. İkinci hakkında 100 kilo kaldırmayı başaran milli sporcu, üçüncü ve son hakkında başarılı olamadı.



Silkmede podyuma gelen Nuray, 116 kiloyu kaldırarak iyi başladı. İkinci hakkında 120 kilo kaldırmayı başaran Nuray, son hakkında 124 kiloyu denedi ama başarılı olamadı.



Toplamda 220 kiloda kalan Nuray Levent, oyunları 9. sırada tamamladı.



