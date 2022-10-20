Milli halterci Nuray Güngör Levent'ten gümüş madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör Levent, gümüş madalya kazandı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde süren organizasyonda Nuray Güngör Levent, silkmede yaptığı 110 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.



Böylece şampiyonadaki madalya sayısı; 10 altın, 9 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 21 oldu.





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