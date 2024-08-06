Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, olimpiyat dördüncüsü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, oyunları 4. sırada tamamladı.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, olimpiyat dördüncüsü
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, organizasyonu 4. olarak bitirdi.

South Paris Arena 6'da yapılan yarışlarda milli sporcu, erkekler 73. kiloda mücadele verdi.

Koparmada 150 ve silkmede 191 kilo kaldıran Muhammed Furkan Özbek, toplamda 341 kiloya ulaştı. Bu sonuçla ilk üç içinde yer alamayan milli sporcu, oyunları 4. sırada bitirdi.

Bu kategoride altın madalyayı Endonezyalı Rizki Juniansyah, gümüş madalyayı Taylandlı Weeraphon Wichuma, bronz madalyayı da Bulgar Bozhidar Dimitrov Andreev kazandı.

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Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, olimpiyat dördüncüsü
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