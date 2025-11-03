03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Milli halterci Muhammed Furkan'a çoşkulu karşılama!

Dünya rekortmeni milli halterci Muhammed Furkan, Yozgat'ta coşkuyla karşılandı.

calendar 03 Kasım 2025 18:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli halterci Muhammed Furkan'a çoşkulu karşılama!
Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek için memleketi Yozgat'ta karşılama töreni düzenlendi. 

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş madalya kazanan ve toplamda 324 kiloluk derecesiyle rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getiren milli sporcu Muhammed Furkan, kentin girişinde kurban kesilerek, dualarla karşılandı.

Baba Ünal, anne Firdevs Özbek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ve sporcular tarafından karşılanan Muhammed Furkan, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.



AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile milli sporcuyu tebrik eden Özkan, yaptığı konuşmada, Bozok Yaylası'nın, yiğitler şehri Yozgat'ın bir şampiyonu ağırladığını söyledi.

Yozgat'ın yiğidinin, Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda rekor üstüne rekorlar kırarak, 15 yıl sonra Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırdığını belirten Özkan, "Yozgat, inşallah coğrafyasında, dünya üzerinde isminden söz ettirecek ki onu da gençlerimiz yapacak. Tebrik ediyorum. Emek veren ailesine, hocalarına ve katkı sunan, dualarıyla yanında olan tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Milletvekili Şahan da sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

- "Çok mutluyuz ve gururluyuz"

Milli sporcu Muhammed Furkan, Yozgat'ta düzenlenen güzel karşılamadan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kazandığı madalyanın hem dünya rekoru olması hem de 15 yıl aradan sonra gelmesinin büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Muhammed Furkan, "Yozgat'ta bugün çok güzel bir karşılama yapıldı. Aldığımız dünya şampiyonluğu 15 yılın ardından gelen ilk altın madalyaydı ve bunu dünya rekoruyla birlikte getirebilmek bize nasip oldu. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Hem ülkemize hem Yozgat halkına böyle bir madalya kazandırmak bizim için tarifsiz bir duygu." diye konuştu.

Muhammed Furkan, bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

Anne Firdevs Özbek ise "Gururluyuz, çok şükür. Allah bize böyle bir evlat nasip etti. Bayrağımızı dalgalandırıyor, bizi gururlandırıyor. Çok mutluyuz. Biz onu yetiştirdik, o da çok şükür bize hayırlı bir evlat oldu." şeklinde konuştu.

Baba Ünal Özbek ise oğullarının kendilerine büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

Ziyaretin ardından Vali Mehmet Ali Özkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Muhammed Furkan'a çeşitli hediyeler verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
