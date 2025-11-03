Milli halterci Muhammed Furkan'a çoşkulu karşılama!

Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek için memleketi Yozgat'ta karşılama töreni düzenlendi.



Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş madalya kazanan ve toplamda 324 kiloluk derecesiyle rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getiren milli sporcu Muhammed Furkan, kentin girişinde kurban kesilerek, dualarla karşılandı.



Baba Ünal, anne Firdevs Özbek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ve sporcular tarafından karşılanan Muhammed Furkan, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile milli sporcuyu tebrik eden Özkan, yaptığı konuşmada, Bozok Yaylası'nın, yiğitler şehri Yozgat'ın bir şampiyonu ağırladığını söyledi.Yozgat'ın yiğidinin, Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda rekor üstüne rekorlar kırarak, 15 yıl sonra Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırdığını belirten Özkan,dedi.Milletvekili Şahan da sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.Milli sporcu Muhammed Furkan, Yozgat'ta düzenlenen güzel karşılamadan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.Kazandığı madalyanın hem dünya rekoru olması hem de 15 yıl aradan sonra gelmesinin büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Muhammed Furkandiye konuştu.Muhammed Furkan, bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydetti.Anne Firdevs Özbek iseşeklinde konuştu.Baba Ünal Özbek ise oğullarının kendilerine büyük bir gurur yaşattığını belirtti.Ziyaretin ardından Vali Mehmet Ali Özkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Muhammed Furkan'a çeşitli hediyeler verdi.