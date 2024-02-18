Milli halterci Dilara Narin'den 2 madalya!

Milli halterci Dilara Narin, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda silkmede 125, toplamda da 222 kiloyla 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın yedinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan Dilara Narin, kadınlar 81 kiloda podyuma çıktı.



Koparmada 97 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer alan milli sporcu, silkmede 125, toplamda da 222 kiloyla 2 bronz madalya kazandı.



Koparmada Polonya'dan Weronika Stubinska Zielinska 103 kiloluk kaldırışıyla ve önce kaldırmanın avantajıyla birinci, Moldova'dan Elena Erighina 103 kiloluk kaldırışıyla ve önce kaldırmanın avantajıyla ikinci, Belçika'dan İlke Lagrou da 103 kiloluk kaldırışıyla üçüncü oldu.



Silkmede Polonya'dan Weronika Stubinska Zielinska 132 kiloluk kaldırışıyla birinciliğe ulaşırken, bu sporcu toplamda da 235 kiloyla ilk sırada yer aldı. Moldova'dan Elena Erighina, 131 kiloluk kaldırışıyla ikinci olurken, toplamda da 234 kiloyla ikinciliği elde etti.



Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 7 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.



MADALYA SONRASI İLK AÇIKLAMA



Dilara Narin, madalya töreninin ardından duygularını AA muhabirine anlattı.



Altın madalyayı kaçırdığı için üzgün olduğu gözlenen milli halterci, "Hiç bir yarışma kolay değil, her yarışmanın bir zorluğu var. Daha yeni sakatlıktan çıktım, toparlanmaya çalıştım. Bu yarışmada da ülkem için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. En kötü halimle üçüncü olarak 2 bronz madalya kazandım. Rabbim en iyi hallerimi ve en iyi madalyaları kazandırsın. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek için daha çok çalışacağım. Bugün nasibimizde üçüncülük varmış." diye konuştu.



Önlerinde Tayland'da düzenlenecek ve Paris 2024 için zorunlu kota müsabakası olan Dünya Kupası olduğunu, orada da madalya için mücadele edeceğini belirten Dilara, "Bir ay sonra Tayland'da Dünya Kupası var. Orada Paris 2024'ü garantilemek için mücadele edeceğim. Daha çok çalışmam gerekiyor, madalyalarımı antrenörüm Doç. Dr. Kenan Erdağı'na armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



